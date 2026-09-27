За сутки на фронте произошло более 220 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 26 сентября 2026 года, на фронте было зафиксировано 221 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 489 дронов-камикадзе и осуществили 2 729 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 26 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Рогозное, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Кучеровка, Фотовиж, Яструбщина, Бачевск, Шпиль, Горки, Гаврилова Слобода, Стариково, Прогресс и Новая Гута Сумской области; Бучки Черниговской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Суходол.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления и наведения БПЛА, две артиллерийские системы, четыре важных и логистических объекта противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1690 человек. Также были уничтожены восемь танков, семь боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 517 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксирована одна штурмовая операция противника. Агрессор нанес один авиаудар, применив 2 КАБ, и осуществил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Терновая, Казачья Лопань и Лиман.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Купянска, Радьковки и Купянска-Узлового.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 12 раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Диброва, Ставки и Чернещина.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районе Кривой Луки, Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в сторону Константиновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении, по уточненной информации, зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в направлении Ильиновки, Торского, Русина Яра, Приюта, Шахового, Вольного, Степей и Кучерова Яра.

"Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Ганновка, Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Светлое, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Краснополье и Новопавловка", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Воскресенки и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Ровное и Горькое.

На Ореховском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.