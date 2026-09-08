Россия вновь изменила крайний срок для полного захвата территории Донецкой области, - Палиса

Россия уже 15 раз переносила сроки выхода на границы Донецкой области. Теперь политическое руководство РФ намерено захватить Донбасс до конца 2026 года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

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"Россиянам годами не удается добиться в Донецкой области ни одного оперативного успеха. Они уже 15 раз переносили сроки выхода к границам области.

Теперь новые сроки: политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сдвинуть срок до 31 марта 2027 года", — отметил он.

По словам политика, о планах РФ и причинах, по которым они годами остаются на бумаге, говорили с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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"За те продвижения на фронте, которые удаются россиянам, они платят высокую цену — сотни убитых и раненых солдат на квадратный километр.

Отдельно говорили о воздушных атаках. Новый вызов — реактивные дроны. И здесь у россиян снова нет ни одного собственного технологического прорыва: ни конструкция, ни двигатель не являются их разработками. Они ничего не разработали — взяли готовое у тех, кто им это передал. И мы прекрасно знаем, кто именно. Перехватчики в действии. Решения найдутся, и мы защитим наши города.

Нам никогда не было легко. Мы научились воевать в условиях дефицита и дальше выстоим. Но объем помощи партнеров напрямую конвертируется в спасенные жизни — и военных, и гражданских. Поэтому вместе с партнерами, единым фронтом, мы должны продолжить защиту нашего общего будущего", — подытожил Палиса.

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Виткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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