РФ знову змінила дедлайн для повного захоплення території Донеччини, - Паліса

Росія вже 15 разів переносила дедлайни щодо виходу на кордони Донецької області. Тепер політичне керівництво РФ хоче захопити Донбас до кінця 2026 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху. Вони вже 15 разів переносили дедлайни по виходу на кордони області.

Тепер нові дедлайни: політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року", - зазначив він.

За словами Паліси, про плани РФ та причини, чому вони роками лишаються на папері, говорили із представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Читайте також: Україна передала документ США про те, що Росія може не захопити Донбас навіть у 2027 році, - ЗМІ

"За ті просування на фронті, які мають росіяни, вони платять велику ціну - сотні солдатів вбитими та пораненими за квадратний кілометр.

Окремо говорили про повітряні атаки. Новий виклик - реактивні дрони. І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву: ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого - взяли готове в тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме. Перехоплювачі в роботі. Рішення будуть і ми захистимо наші міста.

Нам ніколи не було легко. Ми навчилися воювати в умовах дефіциту і далі вистоїмо. Але обсяг допомоги партнерів прямо конвертується в збережені життя - і військових, і цивільних. Тому разом з партнерами, єдиним фронтом ми маємо продовжити захист нашого спільного майбутнього", - підсумував Паліса.

Читайте: Посланці Трампа привезли до Києва оновлені версії попередніх мирних планів: головною суперечністю залишається Донбас, - FT

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте: Буданов радив Зеленському не поступатися Донбасом заради миру з Росією, - NYT