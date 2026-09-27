Ночью оккупанты массированно атаковали Одесскую область: повреждены медицинское учреждение, магазин, гостиница и склад. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 27 сентября российские войска нанесли массированный удар по югу Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Среди поврежденных объектов — жилой дом, медицинское учреждение, гостиница, магазин, а также склад для хранения зерновых культур.
Сообщается, что соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.
Последствия атаки
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