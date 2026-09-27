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Новости Обстрелы Одесчины
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Ночью оккупанты массированно атаковали Одесскую область: повреждены медицинское учреждение, магазин, гостиница и склад. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 сентября российские войска нанесли массированный удар по югу Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Среди поврежденных объектов — жилой дом, медицинское учреждение, гостиница, магазин, а также склад для хранения зерновых культур.

Сообщается, что соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

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Последствия атаки

РФ атаковала Одесскую область
РФ атаковала Одесскую область
РФ атаковала Одесскую область

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РФ атаковала Одесскую область
РФ атаковала Одесскую область

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