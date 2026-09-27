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Новини Обстріли Одещини
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Вночі окупанти масовано атакували Одещину: пошкоджено медзаклад, магазин, готель та склад. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 вересня російські війська завдали масованого удару по півдню Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Серед пошкоджених обʼєктів - житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур.

Повідомляється, що відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечірня атака РФ на Одесу: загинула людина, двоє поранених

Наслідки атаки

РФ атакувала Одещину
РФ атакувала Одещину
РФ атакувала Одещину

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РФ атакувала Одещину
РФ атакувала Одещину

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обстріл (37028) Одеська область (4251)
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