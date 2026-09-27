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Вночі окупанти масовано атакували Одещину: пошкоджено медзаклад, магазин, готель та склад. ФОТОрепортаж
У ніч на 27 вересня російські війська завдали масованого удару по півдню Одеської області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Серед пошкоджених обʼєктів - житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур.
Повідомляється, що відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків.
Наслідки атаки
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