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Новости Подрыв гранаты
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Военный, будучи в отпуске, взорвал гранату во время конфликта в Шептицком: есть раненые, его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские задержали злоумышленника, который взорвал гранату в Шептицком на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области.

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Есть пострадавшие

Как отмечается, к счастью, в результате взрыва никто не погиб. Ранения получили четыре человека — они были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

взрыв гранаты в Шептицком
взрыв гранаты в Шептицком
взрыв гранаты в Шептицком
взрыв гранаты в Шептицком
взрыв гранаты в Шептицком

26 сентября на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем на проспекте Тараса Шевченко в городе Шептицкий. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Шептицкого районного отдела полиции, а также взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовской области.

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"В результате взрыва никто не погиб, осколочные ранения получили четыре человека: три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина — все местные жители. Они были доставлены в больницу, где медики оказали им помощь", - уточнили в полиции.

Подрывник задержан

В ходе проведенных мероприятий правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района, военнослужащий, находящийся в отпуске. Полицейские установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции при участии процессуальных органов прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

Автор: 

взрыв (7199) взрывчатка (915) граната (1102) Львовская область (3415) Шептицкий район (12) Шептицкий (6)
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Топ комментарии
+19
"Підриви" різні бувають... У Ягідному (де був концтабір, у березні 2022-го), тому, хто привів кацапів, через ліси, в село, (казала знайома, що в тому концтаборі сиділа), хлопці гранату, за пазуху, запхнули... (це ще "афганський" варіант). А ще одного, який проводив кацапів, у тил нашим хлопцям, а потім їздив по півночі Чернігівщини, з кацапами, та видавав колишніх АТОшників, у квітні 2022-го, знайшли у лісі, в петлі, з відрізаним язиком...
Але тут, скоріш всього, горілка винна. "ПЕРЕНЕДОПИЛИ"...
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27.09.2026 10:42 Ответить
+10
Може не потрібно подавати подібні новини в стилі "говорить Україна"? Якось так ненароком пройшла теза про зловмисника, підривника, військовослужбовця. Якийсь дивний ланцюжок, до якого кожен доплутає своє твердження. Можливо, був якийсь конфлікт, що змусив зробити деякі вчинки. Можливо дану новину потрібно подавати вже з більш-менш відомими обставинами?
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27.09.2026 10:15 Ответить
+6
якщо граната була бойова, то це взагалі то замах на вбивство групи осіб бойовою зброєю, яка повинна бути явно не у відпускника. тобто він і зброю вкарв, і незаконно провіз.
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27.09.2026 10:27 Ответить

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