Военный, будучи в отпуске, взорвал гранату во время конфликта в Шептицком: есть раненые, его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские задержали злоумышленника, который взорвал гранату в Шептицком на Львовщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Львовской области.
Есть пострадавшие
Как отмечается, к счастью, в результате взрыва никто не погиб. Ранения получили четыре человека — они были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
26 сентября на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем на проспекте Тараса Шевченко в городе Шептицкий. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Шептицкого районного отдела полиции, а также взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовской области.
"В результате взрыва никто не погиб, осколочные ранения получили четыре человека: три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина — все местные жители. Они были доставлены в больницу, где медики оказали им помощь", - уточнили в полиции.
Подрывник задержан
В ходе проведенных мероприятий правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района, военнослужащий, находящийся в отпуске. Полицейские установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции при участии процессуальных органов прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.
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