Військовий у відпустці підірвав гранату під час конфлікту в Шептицькому: є поранені, його затримали. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Львівщини.

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Є постраждалі

Як зазначається, на щастя, внаслідок вибуху ніхто не загинув. Поранення отримали четверо осіб - вони були доставлені до лікарні, загрози їх життю немає.











26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

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"Унаслідок вибуху ніхто не загинув, осколкові поранення отримали четверо осіб: троє жінок віком 17, 18 та 56 років та 26-річний чоловік - усі місцеві жителі. Вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу", - уточнили в поліції.

Підривника затримано

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального органів прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.