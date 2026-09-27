УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16041 відвідувач онлайн
Новини Підрив гранати
4 337 55

Військовий у відпустці підірвав гранату під час конфлікту в Шептицькому: є поранені, його затримали. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату у Шептицькому на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Львівщини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є постраждалі

Як зазначається, на щастя, внаслідок вибуху ніхто не загинув. Поранення отримали четверо осіб - вони були доставлені до лікарні, загрози їх життю немає.

підрив гранати в шептицькому
підрив гранати в шептицькому
підрив гранати в шептицькому
підрив гранати в шептицькому
підрив гранати в шептицькому

26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Киянин кинув гранату під ноги боржнику: поранено 5 людей, нападнику загрожує довічне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Унаслідок вибуху ніхто не загинув, осколкові поранення отримали четверо осіб: троє жінок віком 17, 18 та 56 років та 26-річний чоловік - усі місцеві жителі. Вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу", - уточнили в поліції.

Підривника затримано

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального органів прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також читайте: Військовий у СЗЧ застосував гранату під час перевірки документів на Одещині: постраждали двоє правоохоронців, - Нацполіція

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Автор: 

вибух (4853) вибухівка (533) граната (890) Львівська область (2710) Шептицький район (12) Шептицький (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
"Підриви" різні бувають... У Ягідному (де був концтабір, у березні 2022-го), тому, хто привів кацапів, через ліси, в село, (казала знайома, що в тому концтаборі сиділа), хлопці гранату, за пазуху, запхнули... (це ще "афганський" варіант). А ще одного, який проводив кацапів, у тил нашим хлопцям, а потім їздив по півночі Чернігівщини, з кацапами, та видавав колишніх АТОшників, у квітні 2022-го, знайшли у лісі, в петлі, з відрізаним язиком...
Але тут, скоріш всього, горілка винна. "ПЕРЕНЕДОПИЛИ"...
показати весь коментар
27.09.2026 10:42 Відповісти
+10
Може не потрібно подавати подібні новини в стилі "говорить Україна"? Якось так ненароком пройшла теза про зловмисника, підривника, військовослужбовця. Якийсь дивний ланцюжок, до якого кожен доплутає своє твердження. Можливо, був якийсь конфлікт, що змусив зробити деякі вчинки. Можливо дану новину потрібно подавати вже з більш-менш відомими обставинами?
показати весь коментар
27.09.2026 10:15 Відповісти
+6
якщо граната була бойова, то це взагалі то замах на вбивство групи осіб бойовою зброєю, яка повинна бути явно не у відпускника. тобто він і зброю вкарв, і незаконно провіз.
показати весь коментар
27.09.2026 10:27 Відповісти

Завантаження...

 
 