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Новости Дроны-перехватчики
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Украина может начать массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев, - Буданов

Использование дронов-перехватчиков

Массовое применение Украиной дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, Буданов отметил, что прототипы уже тестируются в боевых условиях и они сбивают вражеские дроны.

"Мы же сейчас тестируем прототипы не так, как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу", - отметил глава ОП.

Он добавил, что сейчас речь идет о масштабировании производства и применении таких систем.

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Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что уровень перехвата Украиной реактивных "Шахедов" сейчас составляет 55%. В сентябре россияне уже запустили по Украине более 2730 реактивных "Шахедов", более 1,5 тысячи были сбиты или подавлены.

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Автор: 

Буданов Кирилл (670) перехватчик (190)
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Топ комментарии
+42
Менше 3,14здіть та більше робіть.
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27.09.2026 10:50 Ответить
+41
Дістав , цей кривавий цирк : 🎪🤡🤢🦦🐀брешуть і крадуть, крадуть і брешуть Після " кави в ялті" , після всіх мішків готівки , з міндіч-общака ЗЕ Ностри ………. Зейло обіцяв, до кінця 2025 р 3 000 , Штірліцман вкрав чужі мільярди , саботуючи виробництво далекобійних ракет Кравченко , створив імперію бандитизму Вся ваша зеленогнійна нечість , повинна зчезнути , як роса на сонці
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27.09.2026 11:05 Ответить
+35
"Обіцяємо обіцяти!" - Ваши Зелені Зе@ляді.
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27.09.2026 10:53 Ответить

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