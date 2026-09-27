Украина может начать массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев, - Буданов

Массовое применение Украиной дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, Буданов отметил, что прототипы уже тестируются в боевых условиях и они сбивают вражеские дроны.

"Мы же сейчас тестируем прототипы не так, как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу", - отметил глава ОП.

Он добавил, что сейчас речь идет о масштабировании производства и применении таких систем.

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Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что уровень перехвата Украиной реактивных "Шахедов" сейчас составляет 55%. В сентябре россияне уже запустили по Украине более 2730 реактивных "Шахедов", более 1,5 тысячи были сбиты или подавлены.

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