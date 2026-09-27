Україна може почати масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців, - Буданов
Масове застосування Україною дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.
Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, Буданов зазначив, що прототипи вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі дрони.
"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - зауважив керівник ОП.
Він додав, що зараз ідеться про масштабування виробництва та застосування таких систем.
Що передувало
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що рівень перехоплення Україною реактивних "Шахедів" зараз становить 55%. У вересні росіяни вже запустили по Україні понад 2730 реактивних "Шахедів", більш ніж 1,5 тисячі було збито або подавлено.
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