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Новини Дрони-перехоплювачі
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Україна може почати масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців, - Буданов

Використання дронів-перехоплювачів

Масове застосування Україною дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Буданов зазначив, що прототипи вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі дрони.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - зауважив керівник ОП.

Він додав, що зараз ідеться про масштабування виробництва та застосування таких систем.

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Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що рівень перехоплення Україною реактивних "Шахедів" зараз становить 55%. У вересні росіяни вже запустили по Україні понад 2730 реактивних "Шахедів", більш ніж 1,5 тисячі було збито або подавлено.

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Автор: 

Буданов Кирило (698) перехоплювач (209)
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Топ коментарі
+42
Менше 3,14здіть та більше робіть.
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27.09.2026 10:50 Відповісти
+41
Дістав , цей кривавий цирк : 🎪🤡🤢🦦🐀брешуть і крадуть, крадуть і брешуть Після " кави в ялті" , після всіх мішків готівки , з міндіч-общака ЗЕ Ностри ………. Зейло обіцяв, до кінця 2025 р 3 000 , Штірліцман вкрав чужі мільярди , саботуючи виробництво далекобійних ракет Кравченко , створив імперію бандитизму Вся ваша зеленогнійна нечість , повинна зчезнути , як роса на сонці
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27.09.2026 11:05 Відповісти
+35
"Обіцяємо обіцяти!" - Ваши Зелені Зе@ляді.
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27.09.2026 10:53 Відповісти

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