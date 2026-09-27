Україна може почати масово застосовувати дрони-перехоплювачі протягом кількох місяців, - Буданов

Масове застосування Україною дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Буданов зазначив, що прототипи вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі дрони.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - зауважив керівник ОП.

Він додав, що зараз ідеться про масштабування виробництва та застосування таких систем.

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Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що рівень перехоплення Україною реактивних "Шахедів" зараз становить 55%. У вересні росіяни вже запустили по Україні понад 2730 реактивних "Шахедів", більш ніж 1,5 тисячі було збито або подавлено.

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