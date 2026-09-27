Польша предлагает разместить завод по производству ракет для системы Patriot на своей территории, если Украина получит лицензию

Если Украина получит от США лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, то Польша предлагает разместить завод на своей территории в целях безопасности.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чарнецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Так, она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что Дональд Трамп принял "окончательное решение" о предоставлении Украине лицензий на производство ракет Patriot.

"Посмотрим, состоится ли это. … Мы предложили, что если планируется строительство такого завода в Украине, мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он располагался на так называемой безопасной территории", - сказала Собковьяк-Чарнецкая.

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В то же время она добавила, что заявка Польши на сервисный центр, а впоследствии и на производство Patriot, не зависит от Украины.

"Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили, что даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласия для Польши", - отметила она.

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