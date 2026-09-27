Польша предлагает разместить завод по производству ракет для системы Patriot на своей территории, если Украина получит лицензию
Если Украина получит от США лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, то Польша предлагает разместить завод на своей территории в целях безопасности.
Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чарнецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Подробности
Так, она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что Дональд Трамп принял "окончательное решение" о предоставлении Украине лицензий на производство ракет Patriot.
"Посмотрим, состоится ли это. … Мы предложили, что если планируется строительство такого завода в Украине, мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он располагался на так называемой безопасной территории", - сказала Собковьяк-Чарнецкая.
В то же время она добавила, что заявка Польши на сервисный центр, а впоследствии и на производство Patriot, не зависит от Украины.
"Мои собеседники в Вашингтоне подтвердили, что даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не отменит согласия для Польши", - отметила она.
Что этому предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.
- В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.
- В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки у Швеції чи Данії!