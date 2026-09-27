Польща пропонує розмістити завод із виробництва ракет до Patriot на своїй території, якщо Україна отримає ліцензію
Якщо Україна отримає ліцензію від США на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, то Польща пропонує розмістити завод на своїй території з метою безпеки.
Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Подробиці
Так, вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський у п’ятницю оголосив, що Дональд Трамп ухвалив "остаточне рішення" про надання Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot.
"Побачимо, чи це станеться. … Ми запропонували, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми пропонуємо побудувати його в Польщі, щоб він розташовувався на так званій безпечній території", – сказала Собков’як-Чарнецька.
Водночас вона додала, що заявка Польщі на сервісний центр, а згодом і на виробництво Patriot, не залежить від України.
"Мої співрозмовники у Вашингтоні підтвердили, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено щодо України, це не змінить наших зусиль і не скасує згоди для Польщі", - зазначила вона.
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.
- В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.
- На початку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.
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