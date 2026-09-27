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Новини Ракети до Patriot для України
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Польща пропонує розмістити завод із виробництва ракет до Patriot на своїй території, якщо Україна отримає ліцензію

Польща пропонує розмістити у себе завод ракет для Patriot

Якщо Україна отримає ліцензію від США на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, то Польща пропонує розмістити завод на своїй території з метою безпеки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Подробиці

Так, вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський у п’ятницю оголосив, що Дональд Трамп ухвалив "остаточне рішення" про надання Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot.

"Побачимо, чи це станеться. … Ми запропонували, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми пропонуємо побудувати його в Польщі, щоб він розташовувався на так званій безпечній території", – сказала Собков’як-Чарнецька.

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Водночас вона додала, що заявка Польщі на сервісний центр, а згодом і на виробництво Patriot, не залежить від України.

"Мої співрозмовники у Вашингтоні підтвердили, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено щодо України, це не змінить наших зусиль і не скасує згоди для Польщі", - зазначила вона.

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Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.
  • В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.
  • На початку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Автор: 

Польща (7887) Patriot (649)
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Топ коментарі
+35
Ні в якому разі не в Польщі! Історичні проблемі і аольскі рольніки не дадуть вивезти жодної ракеті без мороку.
Тільки у Швеції чи Данії!
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27.09.2026 13:48 Відповісти
+22
Назва заводу "ім. С.А. Бандери" - тільки на таких умова у Полщі.
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27.09.2026 14:00 Відповісти
+18
В Норвегії, в Швеції. Польща нам друг, але з їхніми популістами при владі, з розкиданим зерном, з пам'яттю УПА, Волинськими закидонами, з запропонованими маршами у Львові, з побиттям українців. Якісь не стабільні
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27.09.2026 13:56 Відповісти

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