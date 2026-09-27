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Новости Удар РФ по склам на Киевщие
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Склад Kärcher полностью уничтожен в результате российской атаки

Оккупанты уничтожили склад Kärcher

Сегодня, 27 сентября, в результате вражеского обстрела был полностью уничтожен склад, на котором хранились техника и продукция Kärcher.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате атаки люди не пострадали, все сотрудники склада живы и находятся в безопасности.

"Заказы, которые на момент атаки находились на складе, в настоящее время задержаны или отменены. Мы свяжемся с каждым партнером, чтобы обсудить ситуацию и согласовать дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

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План Б

В компании добавили, что переходят к "плану Б" и задействуют альтернативные логистические цепочки поставок, которые были заранее подготовлены.

В то же время отмечается, что перестройка процессов требует определенного времени, поэтому в ближайшее время возможны перебои с поставками: "Просим отнестись к ситуации с пониманием. Враг может разрушить стены и уничтожить товар, но не сломит нашу стойкость".

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обстрел (35712) склад (223)
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Топ комментарии
+25
А можно замість Зелі теж план "Б"... Воно же не заспокоїться, поки тут пустелю не зробить.
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27.09.2026 15:38 Ответить
+19
Що там? Склади з трусами на московії вже все? Може була дзеркальна відповідь по дата центрах? Чи тільки обісрані зелені пвдрахуї? Куди ігнат дівся? Кнур стефанчук захавав?
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27.09.2026 15:43 Ответить
+9
Хриплий голос: Якщо склад Керхер знищили в Україні, то й в москві буде знищений Керхер… на ракеті.
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27.09.2026 15:42 Ответить

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