Склад Kärcher полностью уничтожен в результате российской атаки

Сегодня, 27 сентября, в результате вражеского обстрела был полностью уничтожен склад, на котором хранились техника и продукция Kärcher.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате атаки люди не пострадали, все сотрудники склада живы и находятся в безопасности.

"Заказы, которые на момент атаки находились на складе, в настоящее время задержаны или отменены. Мы свяжемся с каждым партнером, чтобы обсудить ситуацию и согласовать дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

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План Б

В компании добавили, что переходят к "плану Б" и задействуют альтернативные логистические цепочки поставок, которые были заранее подготовлены.

В то же время отмечается, что перестройка процессов требует определенного времени, поэтому в ближайшее время возможны перебои с поставками: "Просим отнестись к ситуации с пониманием. Враг может разрушить стены и уничтожить товар, но не сломит нашу стойкость".

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