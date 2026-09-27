УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15450 відвідувачів онлайн
Новини Удари РФ по складах
6 648 28

Склад Kärcher повністю знищено внаслідок російської атаки

Окупанти знищили склад Kärcher

Сьогодні, 27 вересня, внаслідок ворожого обстрілу повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, унаслідок атаки люди не постраждали, усі співробітники складу живі та перебувають у безпеці.

"Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані. Ми зв’яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські війська завдали удару по складу компанії Zammler у Київській області

План Б

У компанії додали, що переходять до "плану Б" і залучають альтернативні логістичні ланцюги постачання, які були заздалегідь підготовлені.

Водночас наголошується, що перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням: "Просимо поставитися до ситуації з розумінням. Ворог може зруйнувати стіни та знищити товар, але не зламає нашу стійкість".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загорівся склад внаслідок атаки російського безпілотника у Солом’янському районі Києва

Автор: 

обстріл (37028) склад (299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
А можно замість Зелі теж план "Б"... Воно же не заспокоїться, поки тут пустелю не зробить.
показати весь коментар
27.09.2026 15:38 Відповісти
+19
Що там? Склади з трусами на московії вже все? Може була дзеркальна відповідь по дата центрах? Чи тільки обісрані зелені пвдрахуї? Куди ігнат дівся? Кнур стефанчук захавав?
показати весь коментар
27.09.2026 15:43 Відповісти
+9
Хриплий голос: Якщо склад Керхер знищили в Україні, то й в москві буде знищений Керхер… на ракеті.
показати весь коментар
27.09.2026 15:42 Відповісти

Завантаження...

 
 