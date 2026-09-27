Склад Kärcher повністю знищено внаслідок російської атаки
Сьогодні, 27 вересня, внаслідок ворожого обстрілу повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок атаки люди не постраждали, усі співробітники складу живі та перебувають у безпеці.
"Замовлення, які на момент атаки перебували на складі, наразі затримані або скасовані. Ми зв’яжемося з кожним партнером, щоб обговорити ситуацію та узгодити подальші дії", - йдеться в повідомленні.
План Б
У компанії додали, що переходять до "плану Б" і залучають альтернативні логістичні ланцюги постачання, які були заздалегідь підготовлені.
Водночас наголошується, що перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням: "Просимо поставитися до ситуації з розумінням. Ворог може зруйнувати стіни та знищити товар, але не зламає нашу стійкість".
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