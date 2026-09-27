Швейцарцы на референдуме отклонили предложение об ужесточении нейтралитета: страна может и в дальнейшем поддерживать санкции против РФ

Швейцарские избиратели на референдуме, состоявшемся 27 сентября, отклонили предложение закрепить в Конституции более строгое определение нейтралитета. Таким образом, страна и в дальнейшем может поддерживать санкции против России.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Результаты голосования

Согласно предварительным официальным результатам голосования, инициатива получила поддержку примерно 31% избирателей, тогда как 69% проголосовали против нее. Результаты в целом совпали с данными последних опросов.

Предложение предусматривало закрепление в Конституции Швейцарии принципа "вечного и вооруженного" нейтралитета. В случае одобрения инициативы Швейцария не могла бы вступать в военные союзы, такие как НАТО, или сотрудничать с ними, а также вводить санкции против стран, если они не были одобрены ООН.

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Сторонники и противники инициативы

Инициатива возникла после решения Швейцарии присоединиться к санкциям Евросоюза против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сторонники предложения считали, что такой шаг нарушает нейтралитет страны. Эту точку зрения разделяла и Москва, которая призвала швейцарцев поддержать эту инициативу.

Правительство, парламент и все ведущие политические партии, кроме правой Швейцарской народной партии (SVP), выступили против этого предложения. Бывший лидер SVP, миллиардер Кристоф Блохер, потратил около двух миллионов франков ($2,4 миллиона) на кампанию и ее поддержку.

В то же время итоги референдума не свидетельствуют об отказе Швейцарии от нейтралитета. Страна сохраняет существующую модель, которая дает правительству большую гибкость в применении принципа нейтралитета в соответствии с изменением международной обстановки.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 сентября, граждане Швейцарии на референдуме будут решать, следует ли закрепить в конституции страны более жесткое определение нейтралитета. В случае одобрения инициативы Берн фактически не сможет вводить санкции против России без решения Совета Безопасности ООН, где у РФ есть право вето.

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