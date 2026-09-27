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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарці на референдумі відхилили пропозицію щодо суворішого нейтралітету: країна може й надалі підтримувати санкції проти РФ

Швейцарія

Швейцарські виборці на референдумі, який відбувся 27 вересня, відхилили пропозицію закріпити в Конституції більш суворе визначення нейтралітету. Відтак країна й надалі може підтримувати санкції проти Росії.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Результати волевиявлення

Згідно з попередніми урядовими результатами голосування, ініціатива отримала підтримку приблизно 31% виборців, тоді як 69% проголосували проти неї. Результати загалом збіглися з даними останніх опитувань.

Пропозиція передбачала закріпити в Конституції Швейцарії принцип "вічного та озброєного" нейтралітету. У разі схвалення ініціативи Швейцарія не могла б вступати до військових союзів, як-от НАТО, чи співпрацювати з ними, а також запроваджувати санкції проти країн, якщо їх не схвалила ООН.

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Прихильники та опоненти ініціативи 

Ініціатива виникла після рішення Швейцарії приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Прихильники пропозиції вважали, що такий крок порушує нейтралітет країни. Цю точку зору поділяла й Москва, яка закликала швейцарців підтримати цю ініціативу.

Уряд, парламент і всі провідні політичні партії, окрім правої Швейцарської народної партії (SVP), виступили проти цієї пропозиції. Колишній лідер SVP, мільярдер Крістоф Блохер, витратив близько двох мільйонів франків ($2,4 мільйона) на кампанію та її підтримку.

Водночас підсумки референдуму не свідчать про відмову Швейцарії від нейтралітету. Країна зберігає існуючу модель, яка дає уряду більше гнучкості у застосуванні принципу нейтралітету відповідно до зміни міжнародної обстановки.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 вересня, громадяни Швейцарії на референдумі вирішуватимуть, чи закріплювати в конституції країни жорсткіше визначення нейтралітету. У разі схвалення ініціативи Берн фактично не зможе запроваджувати санкції проти Росії без рішення Ради Безпеки ООН, де РФ має право вето.

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Автор: 

нейтралітет (26) референдум (628) Швейцарія (594)
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Топ коментарі
+10
Молодці! Гарна дуля путлєру!
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27.09.2026 18:30 Відповісти
+8
После того как швейцарцы на референдуме проголосовали против всеобщего фиксированного дохода из бюджета - понимая чем это чревато для социальной ситуации в стране - все больше убеждаюсь что это очень здравомыслящая страна.
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27.09.2026 18:25 Відповісти
+7
гній-кацапи вірили й надіялись... а піймали тільки облизня.
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27.09.2026 18:27 Відповісти

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