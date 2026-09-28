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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Сегодня ЕС обсудит возможность передачи ракет для Patriot из арсеналов стран-членов, - Каллас

В ЕС обсудят передачу ракет для Patriot Украине

Сегодня министры обороны ЕС обсудят возможность передачи Украине ракет системы "Патриот" из арсеналов стран Евросоюза.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Так, сегодня обсудят возможность передачи Украине перехватчиков для систем Patriot, имеющихся в арсеналах ряда государств.

"Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы вновь обращаемся с этим призывом к тем, у кого они есть на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться впоследствии, пополнили их запасы", — подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что Европейский фонд мира также наконец разблокирован — и ещё 1 млрд евро будет направлено на совместные закупки оружия для Украины.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Евросоюз (18941) Каллас Кая (492) Patriot (612)
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