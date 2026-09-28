Сегодня ЕС обсудит возможность передачи ракет для Patriot из арсеналов стран-членов, - Каллас

Сегодня министры обороны ЕС обсудят возможность передачи Украине ракет системы "Патриот" из арсеналов стран Евросоюза.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Так, сегодня обсудят возможность передачи Украине перехватчиков для систем Patriot, имеющихся в арсеналах ряда государств.

"Украина остро нуждается в противовоздушной обороне. Мы вновь обращаемся с этим призывом к тем, у кого они есть на складах… Они могут передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут производиться впоследствии, пополнили их запасы", — подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что Европейский фонд мира также наконец разблокирован — и ещё 1 млрд евро будет направлено на совместные закупки оружия для Украины.

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Что этому предшествовало?

Как известно, 28 сентября в ЕС будут обсуждать поддержку Украины.

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