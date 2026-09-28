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Новини Ракети до Patriot для України
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Сьогодні ЄС обговорить можливість передачі ракет до Patriot з арсеналів країн-членів, - Каллас

У ЄС обговорять передачу ракет до Patritot для України

Сьогодні міністри оборони ЄС обговорять можливість передачі Україні ракет до Patriot з арсеналів держав Євросоюзу.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Так, сьогодні обговорять можливість передачі Україні перехоплювачів для систем Patriot, які наявні в арсеналах низки держав.

"Україна гостро потребує протиповітряної оборони. Ми знову звертаємося з цим закликом до тих, хто має їх на складах… Вони можуть передати їх Україні, щоб ракети Patriot, які вироблятимуться згодом, поповнили їхні запаси", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що Європейський фонд миру такоєж нарешті розблоковано - і ще 1 млрд євро буде спрямовано на спільні закупівлі зброї для України.

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Що передувало?

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Євросоюз (10909) Каллас Кая (559) Patriot (647)
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