Сьогодні ЄС обговорить можливість передачі ракет до Patriot з арсеналів країн-членів, - Каллас
Сьогодні міністри оборони ЄС обговорять можливість передачі Україні ракет до Patriot з арсеналів держав Євросоюзу.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
Так, сьогодні обговорять можливість передачі Україні перехоплювачів для систем Patriot, які наявні в арсеналах низки держав.
"Україна гостро потребує протиповітряної оборони. Ми знову звертаємося з цим закликом до тих, хто має їх на складах… Вони можуть передати їх Україні, щоб ракети Patriot, які вироблятимуться згодом, поповнили їхні запаси", - наголосила Каллас.
Вона нагадала, що Європейський фонд миру такоєж нарешті розблоковано - і ще 1 млрд євро буде спрямовано на спільні закупівлі зброї для України.
Що передувало?
- Як відомо, у ЄС 28 вересня обговорюватимуть підтримку України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль