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Рашисты нанесли удар по критической инфраструктуре на Черниговщине. Ранены подростки в Новгороде-Северском. ФОТОрепортаж

Вечером 27 сентября 2026 года россияне нанесли удар беспилотником прямо по жилому району в Новгороде-Северском в Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

Как отмечается, пострадали четыре человека: две девушки — 15 и 17 лет, два молодых парня — 19 и 27 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Двое мужчин находятся в больнице. Их состояние стабильное. Девушки проходят амбулаторное лечение. В результате этой атаки повреждены несколько жилых домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала массово применять реактивные дроны для атак на Черниговскую область. ФОТОрепортаж

Обстрел Черниговской области 27 сентября
Обстрел Черниговской области 27 сентября
Обстрел Черниговской области 27 сентября
Обстрел Черниговской области 27 сентября

Позже враг нанес "молниеносный" удар по предприятию в Семеновке.

Удар РФ по критической инфраструктуре

По данным ОВА, уже сегодня утром был зафиксирован удар БпЛА по критической инфраструктуре в области.

Читайте также: Россияне атаковали Черниговщину ударным БпЛА: пять пострадавших, среди них трое детей. ФОТО

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обстрел (35677) Черниговская область (1753) Новгород-Северский район (105) Новгород-Северский (32) Семёновка (34)
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