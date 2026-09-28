Рашисты нанесли удар по критической инфраструктуре на Черниговщине. Ранены подростки в Новгороде-Северском. ФОТОрепортаж

Вечером 27 сентября 2026 года россияне нанесли удар беспилотником прямо по жилому району в Новгороде-Северском в Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть раненые

Как отмечается, пострадали четыре человека: две девушки — 15 и 17 лет, два молодых парня — 19 и 27 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Двое мужчин находятся в больнице. Их состояние стабильное. Девушки проходят амбулаторное лечение. В результате этой атаки повреждены несколько жилых домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала массово применять реактивные дроны для атак на Черниговскую область. ФОТОрепортаж









Позже враг нанес "молниеносный" удар по предприятию в Семеновке.

Удар РФ по критической инфраструктуре

По данным ОВА, уже сегодня утром был зафиксирован удар БпЛА по критической инфраструктуре в области.

Читайте также: Россияне атаковали Черниговщину ударным БпЛА: пять пострадавших, среди них трое детей. ФОТО