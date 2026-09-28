Рашисти вдарили по критичній інфраструктурі на Чернігівщині. Поранено підлітків у Новгороді-Сіверському. ФОТОрепортаж

Ввечері 27 вересня 2026 року росіяни вдарили безпілотником просто по житловому сектору в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

Як зазначається, чотири людини постраждали: двоє дівчат - 15 і 17 років, двоє молодих хлопців - 19 і 27 років. Всім надали необхідну медичну допомогу.

Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан стабільний. Дівчата лікуються амбулаторно. Унаслідок цієї атаки пошкоджені декілька житлових будинків.

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Пізніше ворог атакував "молнією" підприємство в Семенівці.

Удар РФ по критичній інфраструктурі

За даними ОВА, вже сьогодні вранці був зафіксований удар БпЛА по критичній інфраструктурі в області.

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