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Рашисти вдарили по критичній інфраструктурі на Чернігівщині. Поранено підлітків у Новгороді-Сіверському. ФОТОрепортаж

Ввечері 27 вересня 2026 року росіяни вдарили безпілотником просто по житловому сектору в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

Як зазначається, чотири людини постраждали: двоє дівчат - 15 і 17 років, двоє молодих хлопців - 19 і 27 років. Всім надали необхідну медичну допомогу.

Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан стабільний. Дівчата лікуються амбулаторно. Унаслідок цієї атаки пошкоджені декілька житлових будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія почала масово застосовувати реактивні дрони для атак на Чернігівщину. ФОТОрепортаж

обстріл Чернігівщини 27 вересня
обстріл Чернігівщини 27 вересня
обстріл Чернігівщини 27 вересня
обстріл Чернігівщини 27 вересня

Пізніше ворог атакував "молнією" підприємство в Семенівці.

Удар РФ по критичній інфраструктурі

За даними ОВА, вже сьогодні вранці був зафіксований удар БпЛА по критичній інфраструктурі в області.

Також читайте: Росіяни атакували ударним БпЛА Чернігівщину: п’ятеро постраждалих, серед них троє дітей. ФОТО

Автор: 

обстріл (36994) Чернігівська область (1457) Новгород-Сіверський район (105) Новгород-Сіверський (32) Семенівка (34)
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