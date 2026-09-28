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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражены два вражеских оборонных завода, нефтяные объекты и цели в Черном море, - Зеленский

В ночь на 28 сентября Силы обороны Украины и СБУ нанесли серию точных дальнобойных ударов по военным и нефтяным объектам на территории РФ, а также в Черном море.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали успешной операции

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары, направленные против жизни. Этой ночью были применены наши санкции в отношении двух оборонных заводов - в Тульской и Воронежской областях. Хорошо отработали за эти сутки подразделения СБУ по нефтяным объектам агрессора в Краснодарском крае", - отметил глава государства.

По его словам, также были применены санкции по объектам в Калужской и Орловской областях, которые россияне используют для дронного террора против Украины.

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Работа по оккупантам в Брянской области и цели в Черном море

В Брянском регионе велись операции непосредственно против оккупационного контингента. Также были поражены цели в Черном море.

"Благодарен каждому, кто возвращает войну туда, откуда она пришла. Россия должна прекратить эскалацию", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Брянск (167) Зеленский Владимир (25980) Тульская область (14) Удары по РФ (1285) Воронежская область РФ (5)
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Топ комментарии
+3
кожної доби, зелений гундосий поц, щось вражає!
і генеральний штаб, теж щось вражає.

в києві, жовта тривога змінює червону і навпаки.
за вікном постійно свистить, дзижчить та гепає.
раз на тиждень влучає балістика, трясе увесь київ.
перманентно київ в гарі та копоті.

те ж саме: в одесі, харкові, сумах, запоріжжі, дніпрі .....
по сумам вже б'ють з арти!

то, що ж саме вражають сценаристи 95 кварталу?
прикро, що і військових замазали в цю тотальну суцільну зелену брехню!!!
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28.09.2026 12:44 Ответить
+1
Оманський статист Підрахуй виповзло
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28.09.2026 12:29 Ответить
+1
може..але Фламінго вилетіли в теплі краї вслід за анансованим масовим випуском Сапсан в 24 році
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28.09.2026 12:36 Ответить

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