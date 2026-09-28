Поражены два вражеских оборонных завода, нефтяные объекты и цели в Черном море, - Зеленский
В ночь на 28 сентября Силы обороны Украины и СБУ нанесли серию точных дальнобойных ударов по военным и нефтяным объектам на территории РФ, а также в Черном море.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали успешной операции
"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары, направленные против жизни. Этой ночью были применены наши санкции в отношении двух оборонных заводов - в Тульской и Воронежской областях. Хорошо отработали за эти сутки подразделения СБУ по нефтяным объектам агрессора в Краснодарском крае", - отметил глава государства.
По его словам, также были применены санкции по объектам в Калужской и Орловской областях, которые россияне используют для дронного террора против Украины.
Работа по оккупантам в Брянской области и цели в Черном море
В Брянском регионе велись операции непосредственно против оккупационного контингента. Также были поражены цели в Черном море.
"Благодарен каждому, кто возвращает войну туда, откуда она пришла. Россия должна прекратить эскалацию", - отметил Зеленский.
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і генеральний штаб, теж щось вражає.
в києві, жовта тривога змінює червону і навпаки.
за вікном постійно свистить, дзижчить та гепає.
раз на тиждень влучає балістика, трясе увесь київ.
перманентно київ в гарі та копоті.
те ж саме: в одесі, харкові, сумах, запоріжжі, дніпрі .....
по сумам вже б'ють з арти!
то, що ж саме вражають сценаристи 95 кварталу?
прикро, що і військових замазали в цю тотальну суцільну зелену брехню!!!