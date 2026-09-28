Уражено два ворожі оборонні заводи, нафтові об’єкти та цілі в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч проти 28 вересня Сили оборони України та СБУ завдали серії точних далекобійних ударів по військових та нафтових об'єктах на території РФ, а також у Чорному морі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі успішної операції

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах - в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні", - зазначив глава держави.

За його словами, також застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.

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Робота по окупантах у Брянській області та цілі в Чорному морі

У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі.

"Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію", - зазначив Зеленський.

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