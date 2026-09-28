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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено два ворожі оборонні заводи, нафтові об’єкти та цілі в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч проти 28 вересня Сили оборони України та СБУ завдали серії точних далекобійних ударів по військових та нафтових об'єктах на території РФ, а також у Чорному морі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі успішної операції

"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах - в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні", - зазначив глава держави.

За його словами, також застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.

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Робота по окупантах у Брянській області та цілі в Чорному морі

У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі.

"Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Уражено Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області РФ, - Генштаб

Автор: 

Брянськ (183) Зеленський Володимир (27134) Тульська область (12) Удари по РФ (1333) Воронезька область РФ (6)
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Топ коментарі
+3
кожної доби, зелений гундосий поц, щось вражає!
і генеральний штаб, теж щось вражає.

в києві, жовта тривога змінює червону і навпаки.
за вікном постійно свистить, дзижчить та гепає.
раз на тиждень влучає балістика, трясе увесь київ.
перманентно київ в гарі та копоті.

те ж саме: в одесі, харкові, сумах, запоріжжі, дніпрі .....
по сумам вже б'ють з арти!

то, що ж саме вражають сценаристи 95 кварталу?
прикро, що і військових замазали в цю тотальну суцільну зелену брехню!!!
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28.09.2026 12:44 Відповісти
+1
Оманський статист Підрахуй виповзло
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28.09.2026 12:29 Відповісти
+1
може..але Фламінго вилетіли в теплі краї вслід за анансованим масовим випуском Сапсан в 24 році
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28.09.2026 12:36 Відповісти

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