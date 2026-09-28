Уражено два ворожі оборонні заводи, нафтові об’єкти та цілі в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО
У ніч проти 28 вересня Сили оборони України та СБУ завдали серії точних далекобійних ударів по військових та нафтових об'єктах на території РФ, а також у Чорному морі.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі успішної операції
"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах - в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні", - зазначив глава держави.
За його словами, також застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.
Робота по окупантах у Брянській області та цілі в Чорному морі
У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі.
"Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію", - зазначив Зеленський.
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і генеральний штаб, теж щось вражає.
в києві, жовта тривога змінює червону і навпаки.
за вікном постійно свистить, дзижчить та гепає.
раз на тиждень влучає балістика, трясе увесь київ.
перманентно київ в гарі та копоті.
те ж саме: в одесі, харкові, сумах, запоріжжі, дніпрі .....
по сумам вже б'ють з арти!
то, що ж саме вражають сценаристи 95 кварталу?
прикро, що і військових замазали в цю тотальну суцільну зелену брехню!!!