До конца года Россия может мобилизовать 300 тысяч человек, - Бровди. ВИДЕО
В России уже идет скрытая мобилизация, а в ближайшие месяцы Кремль может увеличить численность личного состава на фронте. К концу 2026 года Россия способна мобилизовать и направить на фронт около 300 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью The Telegraph заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.
Он отметил, что скрытая мобилизация в России уже началась, однако пока она проходит в закрытом формате.
Он считает, что после выборов в России Кремль может перейти к открытой мобилизации и принудительному призыву в армию неподготовленных мужчин.
"Мобилизация, которая на сегодняшний день уже началась, но в скрытой форме, с завтрашнего дня приобретет легальный статус, и Путин ею воспользуется", — заявил Бровди.
РФ может увеличить количество военных на фронте
Командующий СБС прогнозирует существенное увеличение российской живой силы на фронте уже с октября.
По его оценке, в течение октября, ноября и декабря Россия может привлечь около 300 тысяч человек, которых способна экипировать и направить на фронт практически без подготовки.
"Мы ожидаем существенного увеличения живой силы в зоне противника на фронте уже начиная со следующего месяца: около 300 тыс. единиц живой силы только до конца 2026 года", — сказал Бровди.
Он отметил, что увеличение численности российских войск, по его словам, будет означать и рост потерь российской армии, и дополнительную нагрузку на украинские Силы беспилотных систем.
"А это значит, что будет больше убитых, гораздо больше работы у Сил беспилотных систем", — добавил он.
Бровди заявил о росте потерь РФ в сентябре
По словам командующего СБС, украинские военные уже ощущают увеличение численности российских войск.
"Только в сентябре по сравнению с августом количество уничтоженного личного состава противника выросло на четверть, на 25% за первую половину сентября по сравнению с аналогичным периодом августа", — рассказал он.
Бровди подчеркнул, что дальнейшее увеличение российской группировки на фронте может привести к еще большей интенсивности боевых действий.
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