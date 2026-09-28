До кінця року Росія може залучити 300 тисяч людей, - Бровді. ВIДЕО

У Росії вже триває прихована мобілізація, а найближчими місяцями Кремль може збільшити кількість особового складу на фронті. До кінця 2026 року Росія здатна мобілізувати та направити на фронт близько 300 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

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Він зазначив, що прихована мобілізація в Росії вже запущена, однак наразі вона відбувається у непублічному форматі.

Він вважає, що після виборів у Росії Кремль може перейти до відкритої мобілізації та примусового залучення до війська непідготовлених чоловіків.

"Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус і Путін нею скористається", - заявив Бровді.

РФ може збільшити кількість військових на фронті

Командувач СБС прогнозує суттєве збільшення російської живої сили на фронті вже з жовтня.

За його оцінкою, протягом жовтня, листопада та грудня Росія може залучити близько 300 тисяч людей, яких здатна спорядити та направити на фронт практично без підготовки.

"Ми очікуємо суттєве збільшення живої сили на смузі противника на фронті, вже починаючи з наступного місяця: близько 300 тис. одиниць живої сили, лише до кінця 2026-го року", - сказав Бровді.

Він зазначив, що збільшення чисельності російських військ, за його словами, означатиме й зростання втрат російської армії та додаткове навантаження на українські Сили безпілотних систем.

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"А це значить, що буде більше убитих, набагато більше роботи у Сил безпілотних систем", - додав він.

Бровді заявив про зростання втрат РФ у вересні

За словами командувача СБС, збільшення кількості російської живої сили українські військові вже відчувають.

"Лише у вересні відносно серпня кількість знищеного особового складу противника зросла на четвертину, на 25% за першу половину вересня, відносно аналогічного періоду серпня", - розповів він.

Бровді наголосив, що подальше збільшення російського угруповання на фронті може призвести до ще більшої інтенсивності бойових дій.

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