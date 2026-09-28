ЕС продлит еще на два года миссию EUMAM по подготовке украинских военных, - Каллас

Страны Евросоюза согласовали продление миссии EUMAM Ukraine по подготовке украинских военных еще на два года. Параллельно партнеры обеспечили необходимое финансирование для модернизации двух учебных центров непосредственно в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

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"Что касается подготовки военных, государства-члены согласовали первый шаг стратегического пересмотра EUMAM — продление нашей миссии для Украины еще на два года", — сообщила Каллас.

Она также заявила, что удалось восполнить недостаток средств для модернизации двух учебных центров в Украине. Вклад в этот проект объявили Нидерланды, а поддержку также оказывают Германия, Ирландия, Дания и Люксембург.

"Благодаря этой поддержке, а также поддержке Германии, Ирландии, Дании и Люксембурга мы теперь можем работать над обоими центрами", — отметила Каллас.

EUMAM Ukraine была создана в 2022 году для подготовки Вооруженных сил Украины. На данный момент в рамках этой миссии обучение прошли 97 тысяч украинских военнослужащих, а тренировочные модули и персонал предоставили 24 государства ЕС.

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ЕС будет усиливать противодействие теневому флоту РФ

Отдельно Каллас заявила о необходимости более тесной координации стран ЕС при проверках подозрительных судов, чтобы ограничить возможности России финансировать войну через теневой флот.

По её словам, операция ЕС "Ирини" за последние месяцы провела шесть досмотров подозрительных судов и в настоящее время играет ведущую роль в таких операциях. При этом государства-члены должны продолжать собственные досмотры и координировать эти действия между собой.

Каллас также сообщила, что многие участники заседания призвали досрочно выделить часть средств из кредитной программы ЕС в размере 90 млрд евро, запланированных на 2027 год. Кроме того, Украина может получить до 20 млрд евро из остатка средств оборонной инициативы SAFE.

Говоря о противовоздушной обороне, Каллас напомнила, что ЕС уже утвердил планы закупок на 28,3 млрд евро в рамках кредита на поддержку Украины. Они, в частности, предусматривают закупку ракет для систем Patriot из будущих объемов производства в США.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Нидерланды объявили о выделении 10 млн евро на модернизацию учебной инфраструктуры для подготовки украинских военных.

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