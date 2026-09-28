В ЕС не смогли договориться о передаче Украине дополнительных партий ракет для Patriot, - Каллас
Главы Минобороны стран-членов ЕС не смогли взять на себя новые обязательства по предоставлению Украине ракет-перехватчиков.
Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", - рассказала она.
В то же время Каллас отметила, что 1 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) пойдет на совместные закупки для Киева, а еще определенную сумму средств направят на обучение украинских военных.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что сегодня министры ЕС обсудят возможность передачи ракет для Patriot из арсеналов стран-членов.
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