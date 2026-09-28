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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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В ЕС не смогли договориться о передаче Украине дополнительных партий ракет для Patriot, - Каллас

Ракеты для Patriot для Украины: в ЕС не смогли договориться

Главы Минобороны стран-членов ЕС не смогли взять на себя новые обязательства по предоставлению Украине ракет-перехватчиков.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", - рассказала она.

В то же время Каллас отметила, что 1 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) пойдет на совместные закупки для Киева, а еще определенную сумму средств направят на обучение украинских военных.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что сегодня министры ЕС обсудят возможность передачи ракет для Patriot из арсеналов стран-членов.

Читайте: Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Автор: 

Евросоюз (18941) Каллас Кая (492) Patriot (613)
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Топ комментарии
+7
партнери-п-----расти
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28.09.2026 15:13 Ответить
+6
А обісрате вова не може скликати ВР для прийняття необхідних рішень!
Цікаво - яку зявочку вова висере в атвєтку партнерам?
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28.09.2026 15:15 Ответить
+4
А як цим партнерам нам допомагати, коли їм в очі сцють? "...дайте, дайте, дайте... введіть, введіть, введіть..." - от ви довго таке б терпіли? Наступного року ні Франція, ні Німеччина вже не будуть нашими партнерами, а це найбільші економічні потуги ЄС. І стануть вони партнерамт рашки, що тоді?
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28.09.2026 15:24 Ответить

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