В ЕС не смогли договориться о передаче Украине дополнительных партий ракет для Patriot, - Каллас

Главы Минобороны стран-членов ЕС не смогли взять на себя новые обязательства по предоставлению Украине ракет-перехватчиков.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", - рассказала она.

В то же время Каллас отметила, что 1 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) пойдет на совместные закупки для Киева, а еще определенную сумму средств направят на обучение украинских военных.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что сегодня министры ЕС обсудят возможность передачи ракет для Patriot из арсеналов стран-членов.

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