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Новини Ракети до Patriot для України
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У ЄС не змогли домовитись про передачу Україні додаткових партій ракет до Patriot, - Каллас

Ракети до Patriot для України: У ЄС не змогли домовитись

Глави Міноборони країн-членів ЄС не змогли взяти на себе нових зобов'язань щодо надання Україні ракет-перехоплювачів.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", - розповіла вона.

Водночас Каллас зазначила, що 1 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF) піде на спільні закупівлі для Києва, а ще певну суму коштів спрямують на навчання українських військових.

Також читайте: ЄС погодив умови виділення 6,6 млрд євро з Фонду миру для України

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що сьогодні міністри ЄС обговорять можливість передачі ракет до Patriot з арсеналів країн-членів.

Читайте: Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Автор: 

Євросоюз (10909) Каллас Кая (560) Patriot (647)
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Топ коментарі
+7
партнери-п-----расти
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28.09.2026 15:13 Відповісти
+6
А обісрате вова не може скликати ВР для прийняття необхідних рішень!
Цікаво - яку зявочку вова висере в атвєтку партнерам?
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28.09.2026 15:15 Відповісти
+4
А як цим партнерам нам допомагати, коли їм в очі сцють? "...дайте, дайте, дайте... введіть, введіть, введіть..." - от ви довго таке б терпіли? Наступного року ні Франція, ні Німеччина вже не будуть нашими партнерами, а це найбільші економічні потуги ЄС. І стануть вони партнерамт рашки, що тоді?
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28.09.2026 15:24 Відповісти

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