У ЄС не змогли домовитись про передачу Україні додаткових партій ракет до Patriot, - Каллас
Глави Міноборони країн-членів ЄС не змогли взяти на себе нових зобов'язань щодо надання Україні ракет-перехоплювачів.
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", - розповіла вона.
Водночас Каллас зазначила, що 1 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF) піде на спільні закупівлі для Києва, а ще певну суму коштів спрямують на навчання українських військових.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що сьогодні міністри ЄС обговорять можливість передачі ракет до Patriot з арсеналів країн-членів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво - яку зявочку вова висере в атвєтку партнерам?