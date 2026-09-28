У ЄС не змогли домовитись про передачу Україні додаткових партій ракет до Patriot, - Каллас

Глави Міноборони країн-членів ЄС не змогли взяти на себе нових зобов'язань щодо надання Україні ракет-перехоплювачів.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", - розповіла вона.

Водночас Каллас зазначила, що 1 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF) піде на спільні закупівлі для Києва, а ще певну суму коштів спрямують на навчання українських військових.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що сьогодні міністри ЄС обговорять можливість передачі ракет до Patriot з арсеналів країн-членів.

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