ЄС продовжить ще на два роки місію EUMAM з підготовки українських військових, - Каллас

Держави Євросоюзу погодили продовження місії EUMAM Ukraine з підготовки українських військових ще на два роки. Паралельно партнери забезпечили необхідне фінансування для модернізації двох навчальних центрів безпосередньо в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Щодо підготовки військових держави-члени погодили перший крок стратегічного перегляду EUMAM – продовження нашої місії для України ще на два роки", – повідомила Каллас.

Вона також заявила, що вдалося закрити нестачу коштів для модернізації двох навчальних центрів в Україні. Внесок у цей проєкт оголосили Нідерланди, а підтримку також надають Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург.

"Завдяки цій підтримці, а також підтримці Німеччини, Ірландії, Данії та Люксембургу ми тепер можемо працювати над обома центрами", – зазначила Каллас.

EUMAM Ukraine була започаткована у 2022 році для підготовки Збройних сил України. Нині в її межах навчання пройшли 97 тисяч українських військовослужбовців, а тренувальні модулі та персонал надали 24 держави ЄС.

Читайте: У ЄС не змогли домовитись про передачу Україні додаткових партій ракет до Patriot, - Каллас

ЄС посилюватиме протидію тіньовому флоту РФ

Окремо Каллас заявила про необхідність тіснішої координації держав ЄС під час перевірок підозрілих суден, щоб обмежувати можливості Росії фінансувати війну через тіньовий флот.

За її словами, операція ЄС Irini протягом останніх місяців провела шість перевірок підозрілих суден і нині відіграє провідну роль у таких операціях. Держави-члени водночас мають продовжувати власні перевірки та координувати між собою ці дії.

Каллас також повідомила, що багато учасників засідання закликали раніше надати частину коштів із кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро, запланованих на 2027 рік. Крім того, Україна може отримати до 20 млрд євро із залишку коштів оборонної ініціативи SAFE.

Говорячи про протиповітряну оборону, Каллас нагадала, що ЄС уже затвердив плани закупівель на 28,3 млрд євро в межах кредиту на підтримку України. Вони, зокрема, передбачають закупівлю ракет для систем Patriot із майбутніх обсягів виробництва у США.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Нідерланди оголосили про виділення 10 млн євро на модернізацію навчальної інфраструктури для підготовки українських військових.

Читайте також: Сьогодні ЄС обговорить можливість передачі ракет до Patriot з арсеналів країн-членів, - Каллас