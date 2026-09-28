РФ создает фейковые страницы украинских госорганов для вербовки и кражи данных, — СБУ

Российские спецслужбы активизировали создание фейковых сайтов и страниц в социальных сетях, имитирующих официальные ресурсы украинских госорганов и СМИ. СБУ заявляет, что такие ресурсы используются для распространения дезинформации, хищения персональных данных и вербовки украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Служба безопасности Украины фиксирует значительную активизацию российских спецслужб по созданию интернет-сайтов и страниц в соцсетях, имитирующих официальные ресурсы государственных органов нашей страны, а также отечественных СМИ", — говорится в сообщении.

С помощью этих фейковых источников враг пытается проводить информационно-психологические спецоперации и дезинформационные кампании, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины и навредить ее позициям на международной арене.

Эти ресурсы используются для сбора персональных данных украинцев

Кроме того, российские спецслужбы используют эти ресурсы для сбора персональных данных украинцев. Установлено, что рашисты часто взламывают учетные записи пользователей, которые подписываются на фейковые страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах, чтобы похитить их персональные данные. Впоследствии они используют полученную информацию для проведения вербовочных операций и сбора конфиденциальных данных.



Особый интерес для рашистов представляют сведения о боевой и оперативной работе Сил обороны и безопасности Украины.

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Выявлено и заблокировано более 50 ресурсов

В частности, Департамент кибербезопасности СБУ выявил и заблокировал более 50 ресурсов, которые по своему внешнему виду и позиционированию копировали брендинг Службы безопасности Украины.



В связи с этим СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться только официальными источниками.

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Что делать, если обнаружили сомнительный интернет-адрес

Если вы увидели сомнительный интернет-адрес или получили подозрительное сообщение от лица, представляющегося сотрудником СБУ, немедленно обращайтесь на горячую линию:

телефонный номер – 1516

электронная почта: [email protected]

чат-бот "Сжег ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot



Официальные аккаунты Службы безопасности Украины:

Официальные аккаунты Службы безопасности Украины: веб-сайт – ssu.gov.ua

Telegram – bit.ly/telegramSSU

Viber — bit.ly/viberSSU

Facebook — bit.ly/facebookSSU

Instagram — bit.ly/instagramSSU

X — bit.ly/xSSU

YouTube — bit.ly/youtubeSSU

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