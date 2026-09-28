В Оболонском районе Киева повторное попадание в нежилое здание (обновлено)
В Голосеевском районе Киева, недалеко от жилых домов, обнаружили тлеющую часть ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В Голосеевском районе, недалеко от жилых домов, в лесопарковой зоне обнаружили тлеющую часть ракеты", — говорится в сообщении.
Экстренные службы направляются на место.
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ОБНОВЛЕНИЕ
По состоянию на 19:53, Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе попадание в нежилое здание.
А также, по другому адресу, возгорание складского здания.
ОБНОВЛЕНИЕ
По состоянию на 21.10 Виталий Кличко сообщил о повторном попадании в нежилое здание в Оболонском районе.
Также, предварительно, попадание в Соломенском районе. Нежилое здание.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
- Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
- В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).
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