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Новости Обезвреживание ракет и дронов
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В Оболонском районе Киева повторное попадание в нежилое здание (обновлено)

Тлеющая часть ракеты в лесопарке

В Голосеевском районе Киева, недалеко от жилых домов, обнаружили тлеющую часть ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"В Голосеевском районе, недалеко от жилых домов, в лесопарковой зоне обнаружили тлеющую часть ракеты", — говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

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ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 19:53, Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе попадание в нежилое здание.

А также, по другому адресу, возгорание складского здания.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 21.10 Виталий Кличко сообщил о повторном попадании в нежилое здание в Оболонском районе.

Также, предварительно, попадание в Соломенском районе. Нежилое здание.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
  • В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

Автор: 

Киев (27529) Кличко Виталий (4405) ракеты (4250)
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