В Оболонском районе Киева повторное попадание в нежилое здание (обновлено)

В Голосеевском районе Киева, недалеко от жилых домов, обнаружили тлеющую часть ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"В Голосеевском районе, недалеко от жилых домов, в лесопарковой зоне обнаружили тлеющую часть ракеты", — говорится в сообщении.

Экстренные службы направляются на место.

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ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 19:53, Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе попадание в нежилое здание.

А также, по другому адресу, возгорание складского здания.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 21.10 Виталий Кличко сообщил о повторном попадании в нежилое здание в Оболонском районе.

Также, предварительно, попадание в Соломенском районе. Нежилое здание.

Что предшествовало