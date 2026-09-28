У Голосіївському районі Києва тліє частина ракети, в Оболонському - влучання в нежитлову будівлю (оновлено)

У Голосіївському районі Києва, неподалік житлових будинків виявили частину ракети, яка тліє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.

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"У Голосіївському районі, неподалік від житлових будинків, у лісопарковій зоні виявили частину ракети, яка тліє", - ідеться в повідомленні.

Екстрені служби прямують на місце.

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ОНОВЛЕННЯ

Станом на 19:53 Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі влучання в нежитлову будівлю.

А також, за іншою адресою, загоряння складської будівлі.

Що передувало