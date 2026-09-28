У Голосіївському районі Києва тліє частина ракети, в Оболонському - влучання в нежитлову будівлю (оновлено)
У Голосіївському районі Києва, неподалік житлових будинків виявили частину ракети, яка тліє.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.
"У Голосіївському районі, неподалік від житлових будинків, у лісопарковій зоні виявили частину ракети, яка тліє", - ідеться в повідомленні.
Екстрені служби прямують на місце.
ОНОВЛЕННЯ
Станом на 19:53 Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі влучання в нежитлову будівлю.
А також, за іншою адресою, загоряння складської будівлі.
Що передувало
- Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
- Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
- У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).
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