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Новини Знешкодження ракет і дронів
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У Голосіївському районі Києва тліє частина ракети, в Оболонському - влучання в нежитлову будівлю (оновлено)

Тліюча частина ракети у лісопарку

У Голосіївському районі Києва, неподалік житлових будинків виявили частину ракети, яка тліє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.

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"У Голосіївському районі, неподалік від житлових будинків, у лісопарковій зоні виявили частину ракети, яка тліє", - ідеться в повідомленні.

Екстрені служби прямують на місце.

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ОНОВЛЕННЯ

Станом на 19:53 Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі влучання в нежитлову будівлю.

А також, за іншою адресою, загоряння складської будівлі.

Що передувало

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
  • Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
  • У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

Автор: 

Київ (17141) Кличко Віталій (2729) ракети (4374)
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