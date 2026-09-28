Оформление паспортов приостановлено до 30 сентября из-за технического сбоя, — ГМС

Государственная миграционная служба Украины временно приостановила оказание услуг по оформлению паспортных документов. Также временно не работает официальный сайт ГМС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

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Причина — техническая неисправность

В связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, обеспечивающего функционирование каналов связи, временно ограничен доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы Украины.

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Услуги не будут предоставляться несколько дней

В связи с этим временно, в период с 28.09.2026 по 30.09.2026, не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов. Также на период проведения оператором восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС.

Просим принять во внимание указанную информацию и приносим извинения за временные неудобства.

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