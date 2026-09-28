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Новости Технический сбой в ГМС
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Оформление паспортов приостановлено до 30 сентября из-за технического сбоя, — ГМС

ГМС временно приостановила оформление паспортов

Государственная миграционная служба Украины временно приостановила оказание услуг по оформлению паспортных документов. Также временно не работает официальный сайт ГМС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

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Причина — техническая неисправность

В связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, обеспечивающего функционирование каналов связи, временно ограничен доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам Государственной миграционной службы Украины.

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Услуги не будут предоставляться несколько дней

В связи с этим временно, в период с 28.09.2026 по 30.09.2026, не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов. Также на период проведения оператором восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС.

Просим принять во внимание указанную информацию и приносим извинения за временные неудобства.

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