Оформлення паспортів призупинили до 30 вересня через технічний збій, - ДМС

Державна міграційна служба України тимчасово призупинила надання послуг з оформлення паспортних документів. Також тимчасово не працює офіційний сайт ДМС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причина - технічна несправність

У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України.

Також читайте: У "Дії" тимчасово недоступні паспорти, посвідчення водія та низка сервісів через технічні роботи

Послуги не надаватимуться кілька днів

Через це тимчасово, у період з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.

Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.

Також дивіться: Посадовець ДМС з Хмельниччини приховав у декларації майно на понад 13 млн грн: йому повідомили про підозру. ФОТОрепортаж