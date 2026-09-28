Оформлення паспортів призупинили до 30 вересня через технічний збій, - ДМС
Державна міграційна служба України тимчасово призупинила надання послуг з оформлення паспортних документів. Також тимчасово не працює офіційний сайт ДМС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.
Причина - технічна несправність
У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби України.
Послуги не надаватимуться кілька днів
Через це тимчасово, у період з 28.09.2026 до 30.09.2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебсайту ДМС.
Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності.
Будь ласка, зачекайте...
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