Две квартиры, земля, дом и два внедорожника: САП требует арестовать необоснованные активы депутата Гриценко из Киевщины
Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов депутата местного совета Киевской области А. Гриценко на сумму свыше 4,7 млн грн.
Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.
Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, которыми пользуется депутат местного совета А. Гриценко.
Депутат приобрел в собственность имущество
Иск мотивирован тем, что по результатам мониторинга образа жизни, проведенного НАЗК, и на основе самостоятельно собранных прокурором доказательств установлено, что в течение 2021–2025 годов депутат приобрел в собственность:
- 2 квартиры,
- 2 земельных участка,
- частный дом под Киевом,
- автомобили "VOLKSWAGEN TOUAREG" и "TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150".
Невозможность приобретения этих активов за счет законных доходов
Часть этих активов депутат оформил на себя, а остальную — на свою жену и сына. Общая стоимость имущества превышает 4,7 млн грн.
В то же время анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.
Отметим, что Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора САП в порядке обеспечения иска наложил арест на указанное имущество.
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