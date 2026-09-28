Две квартиры, земля, дом и два внедорожника: САП требует арестовать необоснованные активы депутата Гриценко из Киевщины

Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов депутата местного совета Киевской области А. Гриценко на сумму свыше 4,7 млн грн.

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

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Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов, которыми пользуется депутат местного совета А. Гриценко.

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Депутат приобрел в собственность имущество

Иск мотивирован тем, что по результатам мониторинга образа жизни, проведенного НАЗК, и на основе самостоятельно собранных прокурором доказательств установлено, что в течение 2021–2025 годов депутат приобрел в собственность:

2 квартиры,

2 земельных участка,

частный дом под Киевом,

автомобили "VOLKSWAGEN TOUAREG" и "TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150".

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Невозможность приобретения этих активов за счет законных доходов

Часть этих активов депутат оформил на себя, а остальную — на свою жену и сына. Общая стоимость имущества превышает 4,7 млн грн.



В то же время анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.



Отметим, что Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора САП в порядке обеспечения иска наложил арест на указанное имущество.

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