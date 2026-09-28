Дві квартири, земля, будинок і два позашляховики: САП вимагає арештувати необґрунтовані активи депутата Гриценка з Київщини
Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів депутата місцевої ради Київської області А. Гриценка на понад 4,7 млн грн.
Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.
Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, якими користується депутат місцевої ради А. Гриценко.
Депутат набув у власність майно
Позов мотивовано тим, що за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, та на основі самостійно зібраних прокурором доказів встановлено, що упродовж 2021–2025 років депутат набув у власність:
- 2 квартири,
- 2 земельні ділянки,
- приватний будинок під Києвом,
- автомобілі "VOLKSWAGEN TOUAREG" та "TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150".
Неможливість набуття цих активів за рахунок законних доходів
Частину цих активів депутат оформив на себе, а іншу – на свою дружину та сина. Загальна вартість майна перевищує 4,7 млн грн.
Водночас аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї свідчить про неможливість набуття цих активів за рахунок законних доходів.
Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд за заявою прокурора САП в порядку забезпечення позову наклав арешт на вказане майно.
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