Зеленский: Россия уже начала дополнительную мобилизацию и планирует привлечь больше иностранцев
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне уже фактически приступили к дополнительной мобилизации. В частности, страна-агрессор планирует расширять привлечение иностранцев и военнослужащих КНДР.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Дополнительный набор и привлечение иностранцев
"Сегодня был доклад ГУР о тех мерах, которые Россия планирует в дальнейшем. Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию – они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев. И важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Мы проинформируем каждое правительство", – заявил президент.
Войска КНДР
Кроме того, украинская разведка располагает новыми данными о привлечении в Россию военных из Северной Кореи. В настоящее время на территории РФ находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Еще около 10 тысяч человек отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию.
"Россия же за это платит, в частности, технологиями, и в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед". Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Это можно преодолеть только совместными усилиями. И сегодня многие в мире высказались по поводу этого российского террора, по поводу этого сотрудничества России со всеми, кто может обеспечить еще больше убийств. Нужно противодействовать", — подчеркнул Зеленский.
- Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ в целом до 2 441 630 солдат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль