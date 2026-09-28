Зеленский: Россия уже начала дополнительную мобилизацию и планирует привлечь больше иностранцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне уже фактически приступили к дополнительной мобилизации. В частности, страна-агрессор планирует расширять привлечение иностранцев и военнослужащих КНДР.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дополнительный набор и привлечение иностранцев

"Сегодня был доклад ГУР о тех мерах, которые Россия планирует в дальнейшем. Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию – они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев. И важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Мы проинформируем каждое правительство", – заявил президент.

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Войска КНДР

Кроме того, украинская разведка располагает новыми данными о привлечении в Россию военных из Северной Кореи. В настоящее время на территории РФ находятся более 8 тысяч северокорейских военных. Еще около 10 тысяч человек отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию.

"Россия же за это платит, в частности, технологиями, и в обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед". Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Это можно преодолеть только совместными усилиями. И сегодня многие в мире высказались по поводу этого российского террора, по поводу этого сотрудничества России со всеми, кто может обеспечить еще больше убийств. Нужно противодействовать", — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ в целом до 2 441 630 солдат.

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