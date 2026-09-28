Зеленський: Росія вже розпочала додаткову мобілізацію і планує залучити більше іноземців

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни вже фактично почали додаткову мобілізацію. Зокрема, країна-агресор планує збільшувати залучення іноземців та військових КНДР.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Додатковий набір та залучення іноземців

"Сьогодні ж була доповідь ГУР по тих заходах, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо", - заявив президент.

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Війська КНДР

Крім того, українська розвідка має нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї. Наразі на території РФ перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Ще близько 10 тисяч осіб відбирають для проходження підготовки та подальшого перекидання до Росії.

"Росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "шахед". Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ загалом до 2 441 630 солдатів.

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