Обломки БПЛА снова обнаружили в Румынии: радары не фиксировали нарушения воздушного пространства

В Румынии обнаружили обломки объекта, предположительно беспилотника, упавшего на сельскохозяйственное поле.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Падение зафиксировано на острове Большой Брейла, в уезде Брейла.

"Об инциденте властям сообщили ночью через службу 112. Гражданин сообщил о падении предмета, после чего возник пожар, который впоследствии потух. Жертв и материального ущерба нет", - говорится в сообщении.

Правоохранители исследуют обнаруженные обломки.

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В то же время в Минобороны заявили, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны не зафиксировали ни одного несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство в течение прошлой ночи.

Что этому предшествовало?

Как известно, в ночь на 29 сентября российские войска атаковали инфраструктуру Одессы, в результате чего есть пострадавшие.

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