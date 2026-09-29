Уламки БпЛА знову виявили у Румунії: радари не фіксували порушення повітряного простору
У Румунії виявили уламки об'єкта, ймовірно безпілотника, що впав на сільськогосподарське поле.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Падінн зафіксовано на острові Великий Бреїла, в повіті Бреїла.
"Про інцидент владу повідомили вночі через службу 112. Громадянин повідомив про падіння предмета, після чого виникла пожежа, яка згодом згасла. Жертв та матеріальних збитків немає", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці досліджують виявлені уламки.
Водночас у Міноборони заявили, що радарні системи Міністерства національної оборони не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір протягом минулої ночі.
Що передувало?
- Як відомо, в ніч на 29 вересня російські війська атакували інфраструктуру Одеси, внаслідок чого є постраждалі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль