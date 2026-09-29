Уламки БпЛА знову виявили у Румунії: радари не фіксували порушення повітряного простору

У Румунії виявили уламки об'єкта, ймовірно безпілотника, що впав на сільськогосподарське поле.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Падінн зафіксовано на острові Великий Бреїла, в повіті Бреїла.

"Про інцидент владу повідомили вночі через службу 112. Громадянин повідомив про падіння предмета, після чого виникла пожежа, яка згодом згасла. Жертв та матеріальних збитків немає", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці досліджують виявлені уламки.

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Водночас у Міноборони заявили, що радарні системи Міністерства національної оборони не зафіксували жодного несанкціонованого проникнення в національний повітряний простір протягом минулої ночі.

Що передувало?

Як відомо, в ніч на 29 вересня російські війська атакували інфраструктуру Одеси, внаслідок чого є постраждалі.

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