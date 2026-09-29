ФСБ готовит "митинги" около посольств западных стран в Москве, чтобы те остановили помощь Украине, - СМИ
Российские спецслужбы готовят проведение "акций" возле посольств стран-партнеров Украины в Москве.
Об этом пишет Oboz.ua со ссылкой на источники в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, россияне планируют "протестовать" у дипломатических зданий стран, оказывающих военную и финансовую помощь Украине.
По данным источников, Кремль уже одобрил проведение таких "акций".
Когда?
Издание пишет, что поводом для таких "протестов" выбран так называемый "день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей" - 30 сентября с 12:00 до 13:00.
Где?
Пикеты планируют развернуть возле зданий посольств: США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии; Чехии, Испании, Италии, Румынии, Германии, Франции и Норвегии.
Спецслужбы РФ планируют привлечь 1950 "протестующих" - по 150 у каждого посольства.
Организация и сбор массовки возложены на подконтрольные Кремлю молодежные и прокремлевские организации: "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота боевого братства".
Ответственным за общую координацию является Дмитрий Юрьевич Потапов.
Цель
ФСБ хочет создать картинку для российских пропагандистов о якобы "ненасильственном присоединении" оккупированных территорий.
Главная цель провокаций заключается в критике западных государств за поддержку Украины.
"Участники акций будут использовать заранее подготовленные плакаты и скандировать пропагандистские лозунги. Кроме того, возле здания посольства США в Москве планируется развернуть флаг террористической группировки "ДНР", а возле посольства Великобритании - флаг "ЛНР".
К служебной документации организаторы приложили примеры фотоотчетов с прошлых аналогичных акций у посольств США и Польши", - говорится в материале.
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