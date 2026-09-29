ФСБ готує "мітинги" біля посольств західних країн у Москві, щоб ті припинили допомогу Україні, - ЗМІ

Російські спецслужби готують проведення "акцій" біля посольств держав-партнерів України у Москві.

Про це пише Oboz.ua із посиланням на джерела в ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, росіяни планують "протестувати" під дипломатичними будівлями країн, що надають військову та фінансові допомогу Україні.

За даними джерел, Кремль вже погодив проведення таких "акцій".

Коли?

Видання пише, що приводом для таких "протестів" обрано так званий "день возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей" - 30 вересня з 12:0 до 13:00.

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Де?

Пікети планують розгорнути біля будівель посольств: США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії; Чехії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини, Франції та Норвегії.

Спецслужби РФ планують залучити 1950 "протестувальників" - по 150 біля кожного посольства.

Організація та збір масовки покладені на підконтрольні Кремлю молодіжні та прокремлівські організації: "Молода гвардія Єдиної Росії" та "Волонтерська рота бойового братства".

Відповідальним за загальну координацію є Дмитро Юрійович Потапов.

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Мета

ФСБ хоче створити картинку для російських пропагандистів про нібито "ненасильницьке приєднання" окупованих територій.

Головна мета провокацій полягає в критиці західних держав за підтримку України.

"Учасники акцій використовуватимуть заздалегідь підготовлені плакати та скандуватимуть пропагандистські гасла. Крім того, біля будівлі Посольства США в Москві планується розгорнути прапор терористичного угруповання "ДНР", а біля Посольства Великої Британії – прапор "ЛНР".

До службової документації організатори додали приклади фотозвітів з минулих аналогічних акцій біля посольств США та Польщі", - йдеться в матеріалі.

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