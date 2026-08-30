У Литві та Чехії біля оборонних компаній з’явилися траурні вінки з фото керівників: підозрюють провокацію РФ

У Литві та Чехії майже одночасно біля офісів оборонних компаній з’явилися траурні вінки та фотографії їхніх керівників із чорними стрічками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Delfi.

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Біля офісу залишили вінки та фото керівника

У Вільнюсі біля будівлі компанії RSI Europe, яка виробляє безпілотні системи, з’явилися кілька траурних вінків. Поруч розмістили фотографію керівника компанії Томаша Мілашаускаса з чорною траурною стрічкою.

Мілашаускас живий і здоровий. Він назвав інцидент спробою залякування.

"Ми не боїмося. Це звичайне залякування, провокація, звичні методи роботи росіян. Наша реакція цілком нормальна – ми продовжуємо працювати, не реагуємо й не відволікаємося".

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За словами керівника RSI Europe, компанія вперше зіткнулася з такою провокацією. Водночас раніше проти неї вже намагалися вчинити дії, зокрема фіксувалися кібератаки.

Литовська влада раніше попереджала підприємства оборонної промисловості про ризик різних провокацій та атак.

Поліція оперативно відреагувала на інцидент і затримала одного підозрюваного. Розпочато досудове розслідування.

За інформацією джерел, затриманий є громадянином України. Припускається, що для доставки вінків його міг найняти громадянин Білорусі.

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Схожий випадок стався у Чехії

Практично одночасно траурні вінки з’явилися біля офісу оборонної компанії CSG у Чехії. Поруч із ними розмістили фотографію одного з керівників компанії – Давида Чура.

RSI Europe постачає Україні FPV-дрони та системи дистанційного підриву. CSG займається виробництвом боєприпасів і військової техніки.

Правоохоронні органи з’ясовують, чи існує зв’язок між інцидентами в Литві та Чехії.

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Голова Комітету Сейму Литви з питань закордонних справ Ремігіюс Мотузас вважає, що подібні провокації можуть повторюватися.

"Я думаю, що такі випадки можуть почастішати – і вони вже почастішали. Це, ймовірно, лише початок".

Фотографії та відеозаписи з траурними вінками після інциденту почали поширюватися в соціальних мережах і Telegram-каналах.

Литовські представники пов’язують таке інформаційне супроводження з характерними для російських спецслужб методами проведення інформаційних операцій.

У публікаціях, які поширюються разом із цими кадрами, містяться твердження про те, що НАТО нібито веде війну проти Росії руками України. Також є звинувачення на адресу європейських компаній, які підтримують Київ, у нібито отриманні прибутку від війни.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що не можна відкидати ймовірність провокацій Росії проти будь-якої країни-члена НАТО.

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