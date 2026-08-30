В Литве и Чехии возле оборонных компаний появились траурные венки с фото руководителей: подозревают провокацию РФ

В Литве и Чехии почти одновременно у офисов оборонных компаний появились траурные венки и фотографии их руководителей с черными лентами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Delfi.

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Возле офиса оставили венки и фото руководителя

В Вильнюсе возле здания компании RSI Europe, производящей беспилотные системы, появилось несколько траурных венков. Рядом разместили фотографию руководителя компании Томаша Милашаускаса с черной траурной лентой.

Милашаускас жив и здоров. Он назвал инцидент попыткой запугивания.

"Мы не боимся. Это обычное запугивание, провокация, привычные методы работы россиян. Наша реакция вполне нормальная — мы продолжаем работать, не реагируем и не отвлекаемся".

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По словам руководителя RSI Europe, компания впервые столкнулась с такой провокацией. В то же время ранее против нее уже предпринимались попытки действий, в частности фиксировались кибератаки.

Литовские власти ранее предупреждали предприятия оборонной промышленности о риске различных провокаций и атак.

Полиция оперативно отреагировала на инцидент и задержала одного подозреваемого. Начато досудебное расследование.

По информации источников, задержанный является гражданином Украины. Предполагается, что для доставки венков его мог нанять гражданин Беларуси.

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Подобный случай произошел в Чехии

Практически одновременно траурные венки появились возле офиса оборонной компании CSG в Чехии. Рядом с ними разместили фотографию одного из руководителей компании — Давида Чура.

RSI Europe поставляет Украине FPV-дроны и системы дистанционного подрыва. CSG занимается производством боеприпасов и военной техники.

Правоохранительные органы выясняют, существует ли связь между инцидентами в Литве и Чехии.

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Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас считает, что подобные провокации могут повторяться.

"Я думаю, что такие случаи могут участиться — и они уже участились. Это, вероятно, лишь начало".

Фотографии и видеозаписи с траурными венками после инцидента начали распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах.

Литовские представители связывают такое информационное сопровождение с характерными для российских спецслужб методами проведения информационных операций.

В публикациях, распространяемых вместе с этими кадрами, содержатся утверждения о том, что НАТО якобы ведет войну против России руками Украины. Также звучат обвинения в адрес европейских компаний, поддерживающих Киев, в якобы извлечении прибыли из войны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нельзя исключать вероятность провокаций со стороны России против любой страны-члена НАТО.

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