Санду назвала способ остановить российские дроны: помочь Украине победить в войне

Президент Молдовы Майя Санду считает, что часть российских беспилотников попадает в воздушное пространство страны случайно, тогда как другие могут быть направлены Россией намеренно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила в эфире Teleradio Moldova 17 августа.

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Санду рассказала о российских дронах над Молдовой

По словам президента Молдовы, некоторые беспилотники могут случайно попадать в воздушное пространство страны, а другие Россия может направлять туда намеренно.

Санду отметила, что подобные случаи фиксировались также в Румынии и Польше. По ее словам, по траектории полета дронов можно определить, какие из них были направлены намеренно, а какие оказались на территории другого государства случайно.

"Я считаю, что некоторые попадают туда случайно, а другие — потому что их отправляют, и не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона", — сказала Санду.

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Президент подчеркнула, что независимо от того, намеренно или случайно беспилотники оказываются над территорией других государств, они нарушают их воздушное пространство и представляют опасность для людей.

По словам Санду, ответственность за такие инциденты несет Россия, которая начала войну против Украины.

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Санду призвала помогать Украине

Президент Молдовы также прокомментировала возможность высылки главы российского посольства в Кишиневе Олега Озерова.

Санду заявила, что такой шаг не сможет остановить несанкционированные пролеты российских дронов. Она также отметила, что на политику Москвы не влияют ноты протеста, которые направляет Кишинев.

"Самое важное, что можно сделать, чтобы остановить эти дроны и в Республике Молдова, и в Украине, и везде, — это помочь Украине и обеспечить, чтобы Украина победила в этой войне", — заявила Санду.

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17 августа российская ракета-дрон типа "Бандероль", летевшая из Одесской области, пересекла государственную границу Украины в направлении Молдовы. Кишинев зафиксировал взрыв.

Инцидент произошел примерно в трех километрах от населенного пункта.