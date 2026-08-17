Санду назвала спосіб зупинити російські дрони: допомогти Україні перемогти у війні

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що частина російських безпілотників потрапляє у повітряний простір країни випадково, тоді як інші можуть бути спрямовані Росією навмисно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Санду заявила в ефірі Teleradio Moldova 17 серпня.

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Санду розповіла про російські дрони над Молдовою

За словами президентки Молдови, деякі безпілотники можуть випадково потрапляти у повітряний простір країни, а інші Росія може спрямовувати туди навмисно.

Санду зазначила, що подібні випадки фіксували також у Румунії та Польщі. За її словами, за траєкторією польоту дронів можна визначити, які з них були спрямовані навмисно, а які опинилися на території іншої держави випадково.

"Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші – тому що їх відправляють, і не лише в наш повітряний простір, а й у повітряний простір інших держав регіону", – сказала Санду.

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Президентка наголосила, що незалежно від того, навмисно чи випадково безпілотники опиняються над територією інших держав, вони порушують їхній повітряний простір і становлять небезпеку для людей.

За словами Санду, відповідальність за такі інциденти несе Росія, яка розпочала війну проти України.

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Санду закликала допомагати Україні

Президентка Молдови також прокоментувала можливість вислання керівника російського посольства у Кишиневі Олега Озерова.

Санду заявила, що такий крок не зможе зупинити несанкціоновані прольоти російських дронів. Вона також зазначила, що на політику Москви не впливають ноти протесту, які надсилає Кишинів.

"Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь, – це допомогти Україні та забезпечити, щоб Україна перемогла в цій війні", – заявила Санду.

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17 серпня російська ракета-дрон типу "Бандероль", яка летіла з Одеської області, перетнула державний кордон України в напрямку Молдови. Кишинів зафіксував вибух.

Інцидент стався приблизно за три кілометри від населеного пункту.