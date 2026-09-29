Росіянин біжить російським містом із прапором "За Родину! За суверенитет! За Путина" та макетом ракети із написом "На Вашингтон!" за плечима. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис зі спортивного змагання в Росії, учасник якого вирішив поєднати забіг із демонстрацією російської пропаганди та погрозами на адресу США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чоловік біжить дистанцію разом з іншими учасниками. За плечима у нього встановлена ціла конструкція з великим прапором та макетом ракети.

На прапорі розміщений портрет російського диктатора Володимира Путіна та напис російською мовою: "За Родину, за Путина, за суверенитет".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За спиною бігуна закріплений великий макет ракети, на корпусі якого зроблений напис "На Вашингтон".

Дивіться: Кремлівський пропагандист Прилєпін: "У нас кончаются русские мужики. Нам нужна еще одна-две-три республики, чтобы подпитать себя военной силой". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин пишається іноземними автомобілями в армії РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?". ВIДЕО