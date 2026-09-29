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Новини Пропаганда РФ
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Росіянин біжить російським містом із прапором "За Родину! За суверенитет! За Путина" та макетом ракети із написом "На Вашингтон!" за плечима. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис зі спортивного змагання в Росії, учасник якого вирішив поєднати забіг із демонстрацією російської пропаганди та погрозами на адресу США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чоловік біжить дистанцію разом з іншими учасниками. За плечима у нього встановлена ціла конструкція з великим прапором та макетом ракети.

На прапорі розміщений портрет російського диктатора Володимира Путіна та напис російською мовою: "За Родину, за Путина, за суверенитет".

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За спиною бігуна закріплений великий макет ракети, на корпусі якого зроблений напис "На Вашингтон".

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путін володимир (13679) ракети (4377) спорт (1704) США (22712) русский мир (530) Вашингтон (80)
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Топ коментарі
+20
Осіннє загострення....
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29.09.2026 09:33 Відповісти
+16
ще тут про всяких кацапських долбойобів не писали. дуже цінна інформація.
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29.09.2026 09:32 Відповісти
+13
Ну, навіть бігуни з дурдому вписуються у загальний фон лаптестану вельми органічно...
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29.09.2026 09:38 Відповісти

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