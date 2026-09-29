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Росіянин біжить російським містом із прапором "За Родину! За суверенитет! За Путина" та макетом ракети із написом "На Вашингтон!" за плечима. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис зі спортивного змагання в Росії, учасник якого вирішив поєднати забіг із демонстрацією російської пропаганди та погрозами на адресу США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чоловік біжить дистанцію разом з іншими учасниками. За плечима у нього встановлена ціла конструкція з великим прапором та макетом ракети.
На прапорі розміщений портрет російського диктатора Володимира Путіна та напис російською мовою: "За Родину, за Путина, за суверенитет".
За спиною бігуна закріплений великий макет ракети, на корпусі якого зроблений напис "На Вашингтон".
Топ коментарі
+20 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.09.2026 09:33 Відповісти Посилання
+16 Сергій Сергій #623570
показати весь коментар29.09.2026 09:32 Відповісти Посилання
+13 Антип61
показати весь коментар29.09.2026 09:38 Відповісти Посилання
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