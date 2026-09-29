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Россиянин бежит по российскому городу с флагом "За Родину! За суверенитет! За Путина" и макетом ракеты с надписью "На Вашингтон!" за спиной
В сети появилась видеозапись со спортивного соревнования в России, участник которого решил совместить забег с демонстрацией российской пропаганды и угрозами в адрес США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах мужчина бежит дистанцию вместе с другими участниками. За его спиной установлена целая конструкция с большим флагом и макетом ракеты.
На флаге размещен портрет российского диктатора Владимира Путина и надпись на русском языке: "За Родину, за Путина, за суверенитет".
За спиной бегуна закреплен большой макет ракеты, на корпусе которой сделана надпись "На Вашингтон".
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+22 Прощай немытая раССея
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+17 Сергій Сергій #623570
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+14 Антип61
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