Россиянин бежит по российскому городу с флагом "За Родину! За суверенитет! За Путина" и макетом ракеты с надписью "На Вашингтон!" за спиной

В сети появилась видеозапись со спортивного соревнования в России, участник которого решил совместить забег с демонстрацией российской пропаганды и угрозами в адрес США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах мужчина бежит дистанцию вместе с другими участниками. За его спиной установлена целая конструкция с большим флагом и макетом ракеты.

На флаге размещен портрет российского диктатора Владимира Путина и надпись на русском языке: "За Родину, за Путина, за суверенитет".

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За спиной бегуна закреплен большой макет ракеты, на корпусе которой сделана надпись "На Вашингтон".

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