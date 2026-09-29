РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
5 372 38

Россиянин бежит по российскому городу с флагом "За Родину! За суверенитет! За Путина" и макетом ракеты с надписью "На Вашингтон!" за спиной

В сети появилась видеозапись со спортивного соревнования в России, участник которого решил совместить забег с демонстрацией российской пропаганды и угрозами в адрес США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах мужчина бежит дистанцию вместе с другими участниками. За его спиной установлена целая конструкция с большим флагом и макетом ракеты.

На флаге размещен портрет российского диктатора Владимира Путина и надпись на русском языке: "За Родину, за Путина, за суверенитет".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За спиной бегуна закреплен большой макет ракеты, на корпусе которой сделана надпись "На Вашингтон".

Смотрите: Кремлевский пропагандист Прилепин: "У нас заканчиваются русские мужики. Нам нужна ещё одна-две-три республики, чтобы подпитать себя военной силой". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин гордится иностранными автомобилями в армии РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?". ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (21951) ракеты (4254) спорт (2612) США (30559) русский мир (686) Вашингтон (95)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Осіннє загострення....
показать весь комментарий
29.09.2026 09:33 Ответить
+17
ще тут про всяких кацапських долбойобів не писали. дуже цінна інформація.
показать весь комментарий
29.09.2026 09:32 Ответить
+14
Ну, навіть бігуни з дурдому вписуються у загальний фон лаптестану вельми органічно...
показать весь комментарий
29.09.2026 09:38 Ответить

Загрузка...

 
 