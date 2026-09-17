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Новости Видео Обход санкций
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Россиянин гордится иностранными автомобилями в армии РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?"

В сети появилась видеозапись, снятая на одной из дорог в РФ, которая иллюстрирует проблемы с соблюдением западных санкций и использование гражданских американских автомобилей в военных целях оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял на видео мобильные огневые группы армии РФ, оснащенные американскими автомобилями.

В кадр попали несколько внедорожников марки Dodge американского производства. На пикапы россияне установили турели и вооружение для борьбы с украинскими беспилотниками.

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Автор видео радостно и с использованием нецензурной лексики комментирует использование техники из США, хвастаясь тем, что обход экономических ограничений позволяет оккупантам комплектовать свои подразделения.

Смотрите: Великоижорская ПВО армии РФ тщетно пытается сбить два украинских дрона: "Еще один! Вон летит, #бать!". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (24230) импорт (603) пропаганда (3930) санкции (12569) США (30480) русский мир (681) импортозамещение (16) машина (35)
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Топ комментарии
+4
Ну, перекупили кацапи у грузин кілька роздовбаних позашляховиків і гордість аж розпирає, навіть покоцане лобове скло його власної чортопхайки йому настрій не псує... Він звик до такого ницого вялічія...
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17.09.2026 12:33 Ответить
+3
Вялічіє, а де скрепні авто? Дибіли кончені, у них і членін з миколкою ІІ, на одній стіні висить.
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17.09.2026 12:31 Ответить
+2
в цьому і є одна з головних проблем - параша не ізольована система! і кількість хаосу в ній, зростання якого завжди і приводить до обвалу, тримається більш-менш на одному й тому ж рівні, за рахунок зовнішнього впорядкування порушених порядків . те що там розповідають пропагандони всих кольорів та потужних мастей, коли там на параші через X-Y часу абсолютно все рухне в тотальному хаосі, це все для охлосу, вибираючого таких розказчиків ротом у владу. при такому розкладі як зараз, швидше розвалиться все у парашних опонентів, які все більше і більше не тільки самоізолюються, саморозкладаються, саморозділяються, а й прискорюються в цих ділах своїх зовнішніми силами, зацікавленими саме в такому процесі.
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17.09.2026 12:36 Ответить

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