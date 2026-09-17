Россиянин гордится иностранными автомобилями в армии РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?"
В сети появилась видеозапись, снятая на одной из дорог в РФ, которая иллюстрирует проблемы с соблюдением западных санкций и использование гражданских американских автомобилей в военных целях оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин снял на видео мобильные огневые группы армии РФ, оснащенные американскими автомобилями.
В кадр попали несколько внедорожников марки Dodge американского производства. На пикапы россияне установили турели и вооружение для борьбы с украинскими беспилотниками.
Автор видео радостно и с использованием нецензурной лексики комментирует использование техники из США, хвастаясь тем, что обход экономических ограничений позволяет оккупантам комплектовать свои подразделения.
Внимание! Ненормативная лексика!
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