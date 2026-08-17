Великоижорская ПВО армии РФ тщетно пытается сбить два украинских дрона: "Еще один! Вон летит #бать!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, демонстрирующая беспомощность российской противовоздушной обороны во время атаки беспилотников в глубоком тылу РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в населенном пункте Великая Ижора Ленинградской области.

На обнародованных кадрах видно, как два украинских дальнобойных беспилотника FP-1 спокойно пролетают прямо над головами российских военнослужащих. Оккупанты хаотично ведут огонь из стрелкового оружия различных типов, однако не смогли поразить ни одну из целей. На записи также можно разглядеть и безрезультатную атаку российского дрона-перехватчика. В результате успешного прилета вражеский склад боеприпасов был практически полностью уничтожен.

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