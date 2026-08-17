Великоижорская ПВО армии РФ тщетно пытается сбить два украинских дрона: "Еще один! Вон летит #бать!". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, демонстрирующая беспомощность российской противовоздушной обороны во время атаки беспилотников в глубоком тылу РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в населенном пункте Великая Ижора Ленинградской области.
На обнародованных кадрах видно, как два украинских дальнобойных беспилотника FP-1 спокойно пролетают прямо над головами российских военнослужащих. Оккупанты хаотично ведут огонь из стрелкового оружия различных типов, однако не смогли поразить ни одну из целей. На записи также можно разглядеть и безрезультатную атаку российского дрона-перехватчика. В результате успешного прилета вражеский склад боеприпасов был практически полностью уничтожен.
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+20 Сергей Сергей #530107
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+16 Yriii Yriii #538882
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+4 Яр Холодний
показать весь комментарий17.08.2026 11:24 Ответить Ссылка
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