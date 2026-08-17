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Великоижорская ПВО армии РФ тщетно пытается сбить два украинских дрона: "Еще один! Вон летит #бать!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, демонстрирующая беспомощность российской противовоздушной обороны во время атаки беспилотников в глубоком тылу РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в населенном пункте Великая Ижора Ленинградской области.

На обнародованных кадрах видно, как два украинских дальнобойных беспилотника FP-1 спокойно пролетают прямо над головами российских военнослужащих. Оккупанты хаотично ведут огонь из стрелкового оружия различных типов, однако не смогли поразить ни одну из целей. На записи также можно разглядеть и безрезультатную атаку российского дрона-перехватчика. В результате успешного прилета вражеский склад боеприпасов был практически полностью уничтожен.

Смотрите: В московском музее истории ВМФ представили "новое" оружие: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВИДЕО

Смотрите также: Вражеская ПВО, которая должна была защищать бензовоз армии РФ от БПЛА, стремительно убегает в ближайший перелесок, увидев дрон. ВИДЕО

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беспилотник (5599) боеприпасы (2542) Ленинградская область (58) ПВО (3976) технологии (791) русский мир (671)
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Топ комментарии
+20
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17.08.2026 11:13 Ответить
+16
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17.08.2026 11:22 Ответить
+4
Непогано кацапи уже "обставляються" у Інгрії... На фіннів теж розраховують оборону? Цікаво - оті ящики, з яких захисна стінка викладена, піском заповнені, чи ні? Бо якщо вони пусті, той "захист" - "до сраки дверцята"... Та й при викладенні ящиків, навіть в один ряд, варто було робить "укладку внахльост", тобто "шахматку" - тоді стінка міцніша, і не розвалиться від першого вибуху...
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17.08.2026 11:24 Ответить

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