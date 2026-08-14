Пострадал комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 14 августа нанесли удар по комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области России.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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На месте зафиксирован пожар. Предварительно, были поражены две перерабатывающие установки.
"НОВАТЭК-Усть-Луга" — производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Мощность — почти 8 млн тонн сырья в год.
Продукция комплекса используется в военно-экономической деятельности РФ и задействована в обеспечении потребностей российских вооруженных сил", — напомнили в Генштабе ВСУ.
В настоящее время степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. Работа по ключевым объектам противника продолжается, добавили там.
Что предшествовало?
- Ранее губернатор Ленинградской области РФ заявил о 37 сбитых дронах и повреждениях в районе порта Усть-Луга.
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