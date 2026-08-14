Уражено комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ, - Генштаб
Сили оборони України в ніч на 14 серпня уразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слободці Ленінградської області Росії.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На місці зафіксовано пожежу. Попередньо, було уражено дві переробні установки.
"НОВАТЭК-Усть-Луга" – виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність – майже 8 млн тонн сировини на рік.
Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності рф та задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил", - нагадали у Генштабі ЗСУ.
Наразі ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Робота по ключових об'єктах противника триває, додали там.
Що передувало?
- Раніше губернатор Ленінградської області РФ заявив про 37 збитих дронів і пошкодження в районі порту Усть-Луга.
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