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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ, - Генштаб

Удар по порту Усть-Луга: Генштаб підтвердив ураження

Сили оборони України в ніч на 14 серпня уразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слободці Ленінградської області Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На місці зафіксовано пожежу. Попередньо, було уражено дві переробні установки.

"НОВАТЭК-Усть-Луга" – виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність – майже 8 млн тонн сировини на рік.

Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності рф та задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил", - нагадали у Генштабі ЗСУ.

Наразі ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Робота по ключових об'єктах противника триває, додали там.

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Що передувало?

  • Раніше губернатор Ленінградської області РФ заявив про 37 збитих дронів і пошкодження в районі порту Усть-Луга. 

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Автор: 

Генштаб ЗС (8874) Ленінградська область (57) росія (47358)
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